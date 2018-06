Morto Joe Jackson, padre e manager di Michael Si è spento a 89 anni

È morto a 89 annie manager di. Lo riporta Tmz. Il patriarca della famiglia - aveva 11 figli - ed era da tempo malato.LEGGI ANCHEJackson era originario dell'Arkansas e nel corso della sua vita aveva avuto diversi problemi di salute. Nel 2012 aveva avuto un lieve infarto mentre si trovava nella sua abitazione a Las Vegas. Tre anni dopo, la figlia Janet aveva dovuto sospendere il suo tour mondiale 'Unbreakable' a causa di un altro infarto nel giorno del suo 87esimo compleanno. Nel 2016 fu ricoverato per febbre alta, nel 2017 finì di nuovo in ospedale per un incidente di auto.Oltre ai 10 figli avuti con la moglie Katherine, Jackson ha avuto una relazione extraconiugale di 25 anni con Cheryl Terrell e dalla quale ha avuto una figlia. Katherine ha chiesto due volte il divorzio senza tuttavia mai finalizzare.