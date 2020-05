Oboissimo a Form Café con il Maestro Francesco Di Rosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - È il primo oboe solista nell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ed è considerato dal pubblico e dalla critica come uno dei migliori oboisti del panorama internazionale. Francesco Di Rosa è il nuovo ospite di Form-Café: incontri e racconti di musica e musicisti, il programma settimanale condotto dal direttore artistico Fabio Tiberi che, in questa settimana cambia orario.Form-Café lascia la sua tradizionale collocazione pomeridiana per spostarsi a dopocena: l’appuntamento di giovedì 28 maggio è alle 21.30, sempre in diretta sulla pagina Facebook della Form e sul canale YouTube.L’incontro, dal titolo Oboissimo, ripercorrerà le collaborazioni tra l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, la “colonna sonora delle Marche” e questo straordinario musicista che è anche direttore artistico degli Amici della Musica di Montegranaro e socio fondatore del movimento Musicians for Human Rights e della Human Rights Orchestra.Tra le esibizioni da ricordare quelle del 2019, Eroica, dove ha eseguito il Concerto per oboe e orchestra in re magg. di Frigyes Hidas, diretto da Alessandro Cadario, e quella del 2020 con il Concerto per oboe e piccola orchestra in re magg di Richard Strauss, diretto da Ezio Bosso.Come per gli appuntamenti precedenti, il pubblico può interagire con i due protagonisti, ponendo loro domande a cui verrà data risposta nella seconda parte della diretta.Collegamento diretta:https://www.youtube.com/user/formorchestra.