Amici 22, Cricca confessa: cosa è successo fuori dalla scuola

Nuova puntata del daytime di Amici 22, ma stesso argomento. Torna a galla la delicata questione di Capodanno, argomento scottante delle ultime settimane. I telespettatori hanno assistito all’ennesimo confronto fra Raimondo Todaro e il suo allievo Mattia Zenzola, all’ottenimento di un importante traguardo per Isobel, alla storia del rapporto di Eleonora con i genitori e alle confidenze di Aaron e Jore. Il blocco più intrigante, ad ogni modo, è stato quello incentrato su Cricca.

Dopo una sfida voluta da Rudy Zerbi, l’allievo ha avuto la fortuna di rientrare nella scuola poco più di una settimana fa. Ma la lontananza dalla scuola è durata una settimana appena, perché nel frattempo è scoppiato il Capodanno-gate e la produzione l’ha riammesso al posto di Valeria e Guera. Ma, durante la permanenza fuori dalla scuola, cosa è successo? In realtà, dopo Amici e parenti, Cricca ha anche avuto modo di parlare con la sua fidanzata. E non è finita benissimo.

Il cambiamento di Cricca

All'inizio, Cricca è entrato nella scuola da fidanzato ma, a quanto pare, ne uscirà da single. Già, perché nella sua amara confessione in casetta il cantante ha confermato che la sua storia d’amore si è conclusa. I due piccioncini hanno anche provato a trovare una soluzione, ma alla fine le loro chiacchiere non sono servite a nulla. «Mi dice: voglio stare con te - confessa Cricca -. Ma la mattina dopo però mi guarda e mi fa ‘dobbiamo parlare. Chiariamo sta situazione, perché ti vedo e ti sento distante e freddo’. Abbiamo parlato e lei mi ha chiesto ‘ti interesso ancora come prima?’. Tutte ste cose qui. E io non potevo dirle di sì. Quindi anche lei mi ha detto […] mi stavo abituando a vivere da sola. Il tuo arrivo improvviso mi sta scombussolando la vita, di nuovo Quindi mi ha detto ‘voglio che siamo convinti tutti e due’. Allora stoppiamola qui. Perché di forzare sta cosa non ha senso».

La reazione social

Secondo gli utenti di Twitter più pettegoli, dietro la rottura ci potrebbe essere un motivo ben preciso. In molti sono convinti che molto presto l’artista si consolerà fra le braccia della ballerina Isobel, da poco entrata nella scuola. Se questo si realizzerà sarà ovviamente soltanto il tempo a dirlo. Cosa succederà?