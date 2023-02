MACERATA - Quarto giorno, oggi, per le audizioni di Musicultura. A Macerata, oltre ai cinque artisti in programma, anche Morgan, che si renderà protagonista di due momenti con il pubblico. Il cinquantenne cantautore, musicista e personaggio televisivo milanese, al secolo Marco Castoldi, sarà alle 16,30 nella biblioteca Mozzi Borgetti in piazza Vittorio Veneto. Qui è in programma il primo dei due appuntamenti con il pubblico, un talk, al quale seguirà la sua partecipazione alle audizioni live, sul palco del teatro Lauro Rossi.



Il ritorno



Morgan torna a Macerata dopo essere stato ospite nella trentesima edizione, nel giugno del 2019, e due giorni dopo un annuncio fatto dal sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, con il quale comunicava che Morgan condurrà una trasmissione in quattro puntate sulla musica, attese per aprile, o magari anche per marzo. Ad esibirsi nella serata maceratese saranno, nell’ordine, Massimiliano D’Ambrosio di Roma, Amarti di Ferrara, Nervi di Firenze, Helen Aria di Aosta, Luciano Nardozza di Casalpusterlengo. Nella serata di sabato scorso, a Moà, nome d’arte di Martina Moggi, è andato il premio del pubblico “Targa Banca Macerata”, per la sua esibizione con i brani “Palermo” e “Chiara”. Dopo di lei i Manitoba, Giorgia e Filippo, hanno eseguito “Hollywood Pompei” e “Pesci”; “Mood” e “Sigarette” sono i brani proposti da Rosewood, progetto solista di Giordano Conti, mentre “I mobili Trignani”, Fabrizio e Nicola, hanno cantato “Labora” e “Lei”. La band de i “Filbona”, Marco e Matteo dal Bo, Michele dal Cin e Davide Feletti, ha cantato “Dove eravamo rimasti” e “Iene eleganti”. Ieri sera si sono esibiti Chiara Osso di Roma, Lilo di Busto Arsizio, Michele Braganti di San Giustino, Perugia, Melga di Massafra, Protto di Torino, otto x otto di Verona.



Questi artisti fanno parte del gruppo dei 56 selezionati tra i 1113 per partecipare alle audizioni. Divisi in gruppi, sera dopo sera, si esibiscono live con due brani di fronte al pubblico del Lauro Rossi e alla giuria di Musicultura, per sperare di essere nella rosa dei 16 finalisti dell’edizione 2023. La giuria è presieduta da Ezio Nanipieri e composta dal critico musicale Stefano Bonagura, l’autore Marco Maestri, il docente di pedagogia all’università di Macerata, Massimiliano Stramaglia. A questi si aggiungono il professore di matematica all’ateneo di Camerino, Roberto Giambò, la cantautrice e performer, Roberta Gallo, la regista e attrice Giulia Grandinetti. A questa sono affiancate le giurie degli studenti dei due atenei maceratese e camerte.