Il duo di chitarra classica e chitarra jazz al Museo del Giocattolo di Senigallia

SENIGALLIA - Dopo il primo concerto di sabato 19 settembre, che ha aperto la Rassegna concertistica al Teatro del Museo del Giocattolo antico di Senigallia, il secondo appuntamento è previsto per martedì 22 settembre, sempre alle ora 21. Di scena il duo di chitarra classica e chitarra jazz Maurizio Di Fulvio e Giuseppe Continenza, musicisti di fama internazionale, originari di Pescara.



Sarà presentato un programma di musica sudamericana, con brani di Piazzolla, Jobim, Gershwin, Noguera. Il programma del concerto, attraverso combinazioni originali, presenta un'interpretazione elegante e avvincente del "choro brasileiro" e del "jazz latino" e allo stesso tempo un'esecuzione eclettica e pulsante di "pop songs". Eleganza strumentale, equilibrio tecnico e suono inconfondibile sono le caratteristiche predominanti nel Duo, che ospitato nei maggiori festival europei e americani, si produce in performance intense e piene di pathos.Il concerto sarà svolto sotto prenotazione, nel rispetto delle regole anticovid. Appuntamento quindi per martedì, alle ore 21, al Teatro del Giocattolo di Senigallia, via Maierini 13.