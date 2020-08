Il celebre bandoneonista Daniele Di Bonaventura a Ostra Vetere

OSTRA VETERE - La notte di San Lorenzo, nell’area archeologica di Ostra Vetere, sullo sfondo del tempio dell’antica città romana di Ostra, ha preso il via il Montesaxnovo Festival con una anteprima che ha visto protagonisti il pianista Lorenzo Di Bella e l’attrice Francesca Di Modugno.



La performance “Al Vagar di Stelle” ha entusiasmato il pubblico In programma brani pianistici di Beethoven, Chopin, Rachmaninov alternati alla lettura di testi classici tratti dal mito di Amore e Spiche. Grande la partecipazione del pubblico che per l’occasione è intervenuto anche da molto lontano accogliendo entusiasticamente gli artisti e decretando il successo all’avvio del festival.



Organizzato dall’Associazione Lemuse e dal Comune di Ostra Vetere con il sostegno della Regione Marche Assessorato Cultura e dalla BCC di Ostra Vetere il Montesaxnovo Festival si accinge ora ad accogliere otto concerti con artisti di levatura internazionale, eccellenze che figurano in stagioni, teatri e festival di tutto il mondo.



Domenica 16 agosto alle ore 21.00 nella suggestiva piazza Satellico di Ostra Vetere, davanti al Polo Museale, il festival accoglierà il celebre bandoneonista Daniele Di Bonaventura che lega il suo nome a collaborazioni di grande successo (es. Paolo Fresu) e incisioni discografiche di assoluto prestigio per la ECM. Al suo fianco il quintetto d’archi composto da Simone Grizi, Chiara Di Bert, Cristiano Delpriori, Alessandro Culiani, Luca Collazzoni.

Gli artisti presenteranno musiche raccolte in Suite Mediterranea, un progetto innovativo di grande successo con rievocazioni di musica barocca, jazz, impressionista, araba, folk, sacra, il tutto pervaso da un’atmosfera di sapore mediterraneo.



L’entroterra così ricco di storia, eccellenze culturali, paesaggistiche, enogastronomiche, dice Federico Mondelci direttore artistico del Montesaxnovo Festival, vuole diventare protagonista del dialogo culturale, in grado di attrarre risorse umane economiche e turistiche. Il programma del Montesaxnovo Festival con i suoi otto concerti, quanto a prestigio di contenuto artistico, appartiene al livello dell’offerta dei grandi centri culturali.





Biografia

Nato a Fermo (nelle Marche), Daniele di Bonaventura, compositore-arrangiatore, pianista-bandoneonista, ha coltivato sin dall’inizio della sua attività un forte interesse per la musica improvvisata pur avendo una formazione musicale di estrazione classica (diploma in Composizione) iniziata a soli 8 anni con lo studio del pianoforte, del violoncello, della composizione e della direzione d’orchestra. Le sue collaborazioni spaziano dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz al tango, dalla musica etnica alla world music, con incursioni nel mondo del teatro del cinema e della danza.



Ha suonato nei principali festival italiani ed internazionali tra cui: Rumori Mediterranei a Roccella Jonica ’87 e ’88, Jazz & Image di Villa Celimontana a Roma, Ravenna Jazz 2000, Clusone Jazz 2001, Biennale Arte Venezia 2001, Sant’Anna Arresi Jazz 2004, Festival della Letteratura Mantova 2004, Cormòns 2005, Accademia Nazionale di Santa Cecilia Stagione Musica da Camera 2005-’06, Umbria Jazz Winter 2014, Umbria Jazz 2015/2017 , Inghilterra – Music Hall Festival e Royal Festival Hall a Londra, Olanda – Music Hall a Leeuwarden, Germania – 30° Deutsches Jazz Festival a Francoforte, Berlin Jazz Festival, Spagna – Festa de la Mercè a Barcellona, Egitto – Opera House a Il Cairo, Norvegia – Olavsfestdagen a Trondheim, Francia – London Jazz Festival 2017, Festival Berlioz, Jazz in Marciac, Svizzera, Portogallo, Brasile, Argentina, Cile, Slovenia, Moldavia, Croazia, Lettonia, Albania, Singapore, Giappone, Stati Uniti e Sud Africa, suonando nei più grandi tempi della musica dalla Town Hall di New York alla Sala Pleyel di Parigi.

Ha suonato, registrato e collaborato con: Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, A Filetta, Oliver Lake, David Murray, Miroslav Vitous, Rita Marcotulli, David Liebman, Toots Tielemans, Lenny White, Robin Kenyatta, Omar Sosa, Joanne Brackeen, Greg Osby, Ira Coleman, Dino Saluzzi, Javier Girotto, Cèsar Stroscio, Tenores di Bitti, Aires Tango, Peppe Servillo, David Riondino, Francesco Guccini, Sergio Cammariere, Lella Costa, Ornella Vanoni, Franco Califano, Eugenio Allegri, Alessandro Haber, Enzo De Caro, Omero Antonutti, Giuseppe Battiston, Giuseppe Piccioni, Mimmo Cuticchio, Custòdio Castelo, Andrè Jaume, Furio Di Castri, U.T. Gandhi, Guinga, Riccardo Fassi, Frank Marocco, Paolo Vinaccia, Mathias Eick, Bendik Hofseth, Pierre Favre, Jaques Morelembaum, Ivan Lins, e Quintetto Violado. Nel 2003 per l’Orchestra Filarmonica Marchigiana ha composto, eseguito e registrato la “Suite per Bandoneon e Orchestra” commisionatagli proprio dalla stessa.

Ha pubblicato più di 90 dischi con l’etichette discografiche ed edizioni: Via Veneto Jazz; Philology, Manifesto, Felmay, Amiata Records, Splasc(H), World Music, CCn’C Records; per la Harmonia Mundi un lavoro per bandoneon e quartetto d’archi intitolato “Sine Nomine”. Le ultime collaborazione sono quelle con Miroslav Vitous, il quale lo ha chiamato a partecipare nell’ultimo cd intitolato Universal Syncopation II, vincitore del German Critics Prize (Preis der deutschen Schallplattenkritik)come album dell’anno 2007, pubblicato dalla prestigiosa etichetta tedesca ECM. Sempre per la ECM ha pubblicato l’ultimo lavoro intitolato “Mistico Mediterraneo” un opera condivisa con il gruppo vocale della Corsica A Filetta e Paolo Fresu. Per la Tuk Music di Fresu ha pubblicato nel 2013 il suo primo doppio album intitolato “Nadir” in cui suona nel primo cd il bandoneon e nel secondo il pianoforte in trio. Nel 2014 ha collaborato alla colonna sonora del film “Torneranno i prati” diretto da Ermanno Olmi. A Marzo 2015 ha pubblicato il cd in duo con Fresu sempre per la ECM intitolato “In Maggiore” ed in contemporanea il film-documentario “Figure musicali in fuga” del regista Fabrizio Ferraro in cui vengono ritratti i due musicisti durante la sessione di registrazione a Lugano insieme a Manfred Eicher





INFO:

Acquisto biglietti online: www.liveticket.it/montesaxnovofestival

Prenotazioni: Informazioni Accoglienza Turistica dalle 930 alle 12.30 - Tel 071 965700

In caso di cattivo tempo il concerto si terrà presso il Centro Sociale in Via Fratelli Lombardi 1 - Ostra Vetere © RIPRODUZIONE RISERVATA