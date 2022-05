Addio a Mike Hagerty di Friends e Desperate Housewives, morto a 67 anni: l'omaggio di Sarah Jessica Parker

Mike Hagerty è morto. La guest star di 'Friends' se ne è andata ieri nella sua casa di Los Angeles all'età di 67 anni. A renderlo noto è stata Bridget Everett, la sua ex co-protagonista dello show televisivo 'Somebody Somewhere', che poche ore fa ha condiviso su Instagram un ricordo personale dell'artista, apparso in alcune delle serie tv più famose in Usa e non solo.

Addio a Mike Hagerty di Friends e Desperate Housewives, morto a 67 anni

«Con grande tristezza, la famiglia di Michael G. Hagerty ha annunciato la sua morte ieri a Los Angeles», ha scritto su Instagram la collega Bridget Everett. «Apprezzato attore caratterista, il suo amore per la sua città natale di Chicago e la sua famiglia sono stati i capisaldi della sua vita. Ci mancherà molto». Prima di aggiungere: «Ho amato Mike nell'istante in cui l'ho incontrato. Era così speciale. Affettuoso, divertente, mai incontrato uno sconosciuto. Siamo devastati che sia scomparso. Mike era adorato da tutto il cast e dalla troupe di 'Somebody Somewhere'. I nostri pensieri sono con sua moglie e la sua famiglia».

L'omaggio di Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker, meglio conosciuta per aver interpretato Carrie Bradshaw in Sex And The City, ha voluto rendere omaggio all'attore lasciando un ricordo sotto al post della Everett. «No, no, no, no. Che terribile perdita. Mi mancherà nel tuo show. Straziante. L'ho ammirato per anni».

Chi era Mike Hagerty

Nato a Chicago nel 1954, Mike Hagerty esordisce a Hollywood nel 1975 nel film 'The Timber Tramps', ma è solo tra gli Anni 80 e 90 che riesce a farsi apprezzare davvero per il suo talento comico. Da 'Star Trek: The Next Generation' a 'Friends', da 'E.R. - Medici in prima linea' a 'Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane' fino a 'Buona fortuna Charlie', Mike Hagerty era un presenzialista del piccolo schermo. Che si trattasse di un piccolo cameo o di ruoli più importanti, come quello ricorrente dal 1994 al 2004 di Mr Treeger in 'Friends', sapeva sempre come dare risalto al proprio personaggio.

Il comico ha avuto una carriera molto ricca come caratterista in diversi programmi televisivi al fianco di star del calibro di Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry.

