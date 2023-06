Affari tuoi, puntata mozzafiato con Fabia e Sabina da Osimo

Marche di nuovo in gara agli "Affari tuoi" con tutta Osimo a fare il tifo per Fabio e Sabina. Partita piena di emozioni la loro con il pacco n.14 che alla prima occasione è stato cambiato con l'11 e subito la curiosità di vedere cosa c'era dentro quel pacco: scelta giusta, c'erano solo 10 euro. E poi le offerte del "dottore" oscillanti tra 30mila euro alla prima proposta, 25mila alla seconda e poi 35mila euro sempre cestinate. Anche perchè mentre ci sono tre pacchi minimi (zero euro, 20 euro e 73 euro) ci sono anche quelli da 10e 15mila euro e soprattutto quelli da 200 e 300mila euro. E anche quando esce il pacco da 20 euro, ecco rifiutata l'offerta di 38mila euro.

Cinque pacchi ancora in lizza, due pacchi da aprire prima di una nuova trattativa.