Mamamia, ventunesimo compleanno: sabato ingresso gratis fino all'una

SENIGALLIA - Ventuno anni. Proprio così, dal 1998 al 2019 sono ben ventuno anni per il Mamamia di Senigallia, che sabato 20 luglio spegnerà le candeline con tutti i suoi fan.E se solitamente è il festeggiato a ricevere il regalo, stavolta è il Mamamia a regalare qualcosa a tutti: ingresso omaggio fino all’1. Questo per festeggiare in grande stile un bellissimo traguardo per il locale più underground del centro Italia.Scomodiamo anche la numerologia: perché generalmente il significato del numero 21 è la fortuna, il successo e un maggiore soddisfazione. Il Ventuno è anche il numero della fedeltà e della fiducia. Beh, che dire: il Mamamia può vantare 21 anni si successi e grandissime soddisfazioni per aver portato nella città di Senigallia ospiti di fama nazionale e internazionale ad ogni stagione. Un successo dopo l’altro ripagato con la fiducia dei suoi sempre più numerosi fan, che sabato dopo sabato raggiungono il club da ogni parte della regione.E quindi sabato ci si scatenerà nei 10 mila metri quadrati di giardino: nell’ambiente hip hop si balla con Frankie di Palma, Mr. Kevin, Badass Crew, Mat e l’animazione Nueva Era. Nell’ambiente house spazio ai djs Loris Zerola e David Scaloni, in sala trash La Regina, in sala afro remember Tommy e Gianca e nell’ambiente afro Fabrizio Fattori, Jack e Jaco. Infine, nella nuova Sunset Boulevard, indie firmato Simone Xsky, Andrea Bartoccini e Andrea Mercurio.