Rava e Three Generation a teatro per la rassegna Hemingway Nights

MAIOLATI SPONTINI - Oggi, lunedì 24 febbraio, nuovo appuntamento al Teatro Spontini di Maiolati Spontini, della rassegna Hemingway Nights, organizzata dall’Hemingway Café Jesi in collaborazione con Amat e Comune di Maiolati Spontini. Sul palco, stavolta, Enrico Rava, ospite di Three Generation. Rava, 80 anni portati splendidamente, non ha certo bisogno di presentazioni essendo il più noto musicista jazz italiano. Anche per questa serata, così come era successo per quella di gennaio con Alessandro Haber, si prospetta il tutto esaurito. Il sipario dello Spontini si alzerà alle ore 21,30 ma lo spettacolo sarà preceduto da un aperitivo, dalle ore 19,30, al bar del teatro. Ad incantare il pubblico saranno, dunque, Rava e Three Generation, la band formata dal batterista Chicco Capiozzo, attualmente in tour con Mario Biondi, da Ares Tavolazzi, già bassista degli Area, e da Leonardo Caligiuri, talentuoso giovane pianista e polistrumentista. In programma alcuni standard ad esempio di Cole Porter e anche pezzi inediti con alcune sorprese finali. La rassegna, diretta da Davide Zannotti, dell’Hemingway Café Jesi, prevede un ulteriore appuntamento, sempre allo Spontini, il 23 marzo con Giorgio Montanini, che presenterà il suo nuovo spettacolo “Come Britney Spears”. © RIPRODUZIONE RISERVATA