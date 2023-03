Tra parco e realtà: Linea Bianca (con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi) alla scoperta dei Sibillini

MACERATA- Tra parco e realtà: il prossimo appuntamento di Linea Bianca, con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, in onda sabato 11 Marzo, alle 14.00 su Rai 1, sarà un viaggio nella provincia di Macerata, nelle Marche. Quota 2.100 metri sul livello del mare: in vetta alla cima Pizzo tre Vescovi, all'interno del Parco nazionale dei monti Sibillini, con una guida alpina, un’emozionante apertura del nostro conduttore e Lino Zani.

Sarnano

Il centro storico arroccato e fortificato in pietra cotta, boschi, montagne, ruscelli, cascate: nella meravigliosa cornice del Parco dei Sibillini, storia, personaggi e curiosità di Sarnano, uno dei borghi più belli d’Italia. Un territorio di oltre 70.000 ettari, un pregiato scrigno di biodiversità, una vegetazione che tende, come d’incanto, a cambiare man mano che ci si sposta verso le cime più elevate con pregiati endemismi: nel cuore dell’Italia, tra le Marche e l’Umbria, l’indiscusso fascino del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Sciare per 10 Km

Sei impianti di risalita per un totale di quasi 10 chilometri di piste: con i maestri della scuola sci Castel Manardo, offerta e potenzialità del comprensorio sciistico di Bolognola.

I prodotti

La produzione di prodotti da forno caratterizzati da una bassa impronta ecologica, l’’utilizzo di tecniche agricole rigenerative e di tipologie di cereali locali: a Loro Piceno, con Ilaria e Raffaele, dal grano al pane, per una filiera che tutela le antiche tradizioni. Imparare a condurre le greggi al pascolo, la tosatura e la mungitura degli animali: ad Amandola, in una piccola azienda agricola, Lino si cimenterà in uno dei mestieri di montagna più caratteristici, quello dell’apprendista pastore.

I cavalli

Un altro modo per interagire con i cavalli: a Sarnano, in uno dei centri nazionali della scuola italiana di Horseman, per conoscere un nuovo e rivoluzionario approccio per l’addestramento di questi incredibili animali.