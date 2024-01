Justine Mattera, dal divorzio con Paolo Limiti alla battaglia contro il cancro insieme alla sorella: chi è la showgirl ospite a Verissimo

È sabato e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Tra interviste di coppia, rivelazioni inedite e confessioni inaspettate, moltissimi ospiti saranno nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi e confidarsi. Tra questi, anche Justine Mattera, showgirl e attrice statunitense naturalizzata italiana.





Justine Mattera, chi è

Justine Mattera, all'anagrafe Justine Elizabeth Mattera, è nata a New York il 7 maggio 1971 (ha 52 anni) ma è di origine italo-americana. Nonostante i successi ottenuti nel mondo dello spettacolo, non ha mai trascurato gli studi: è infatti laureata in Letteratura Italiana e Inglese alla Stanford University, ma si è poi voluta specializzare a Firenze in Lingua e Letteratura Italiana e Storia dell’Arte. Uno degli incontri che le ha cambiato la vita risale al 1995, anno in cui viene notata mentre fa la cubista dal DJ Joe T. Vannelli, che decide di puntare su di lei per il suo singolo "Feel It", a cui fa seguito "Baby Hold On". Ancora oggi lei non può che essergli riconoscente: «Per mantenermi facevo la cubista – ha raccontato a Io Donna -. Fin quando il produttore discografico e DJ Joe T. Vannelli mi ha notato. Così entrai nel mondo dello spettacolo».

La carriera

Pochi anni dopo decide di trasferirsi a Milano, dove la sua strada si incrocia con quella di un altro uomo a cui resterà per sempre legata: il paroliere e conduttore Paolo Limiti. Lui resta quasi “stregato” da lei e dalla sua somiglianza innegabile con Marylin, oltre che dal suo modo di parlare piuttosto “buffo” e non ha alcuna esitazione nel volerla al suo fianco in Tv. Dal 1996 al 2003 lei è stata così una presenza fissa in "Ci vediamo in Tv". In breve tempo lei ha poi scoperto anche un’inaspettata passione per la recitazione, che ha inciso sulla sua carriera. Nel 2004-2005 è la protagonista del musical “Cantando sotto la pioggia”. Non sono mancate anche le esperienze cinematografiche, quali la commedia “Troppi santi in paradiso”, ma è soprattutto in teatro che lei si sente quasi a casa. Sul palcoscenico ha avuto modo di recitare in “Chiedimi se voglio la luna”, “Sex and Italy” di Pierfrancesco Pingitore. Il regista l’ha poi voluta anche come primadonna del Bagaglino nel suo spettacolo “Bellissima”.

L'amore con Paolo Limiti

Paolo Limiti, oltre a essere stato il suo pigmalione in tv, è stato anche suo marito. I due sono stati sposati dal 2000 al 2002, ma hanno continuato a mantenere buoni rapporti anche successivamente. L’attrice e showgirl ha infatti un bellissimo ricordo dell’artista: «Paolo Limiti mi ha inventato un lavoro. Io gli voglio un bene dell’anima. Lui è una persona speciale, per la sua intelligenza, il suo senso dell’umorismo, la sua cultura e il suo cuore».

Marito e figli

Proprio nel 2002, anno del divorzio, Justine ha conosciuto quello che è poi diventato suo marito e padre dei suoi figli: Fabrizio Cassata. Dal loro legame sono nati due bambini: Vivienne Rose e Vincent. Il loro rapporto non è stato sempre rose e fiori, anzi i due sono stati sul punto di lasciarsi prima dell’arrivo del loro secondo figlio. «La svolta è arrivata con il secondo figlio – ha raccontato Justine -. Quando ho smesso di mettermi davanti a tutto e tutti mi sono resa conto che, nonostante amassi il mio lavoro, la cosa a cui tenevo di più fosse la mia famiglia. Così abbiamo lasciato Roma e siamo tornati a Milano».

La malattia della sorella

La showgirl ha parlato della sorella, colpita dal linfoma di Hodgkin qualche tempo fa da Serena Bortone: «A 13 anni mia sorella Jessica si è ammalata del linfoma di Hodgkin, erano gli anni 80 e c’era una bassa possibilità di sopravvivenza. malattia. «Riuscì a rimanere incinta anche grazie ai dottori che avevano “nascosto” le sue ovaie attraverso una tecnica all’avanguardia». Queste terapie che l’hanno salvata dal cancro hanno avuto numerose conseguenze al suo cuore e ai polmoni cambiando i tessuti e rendendoli meno elastici e più sottili. «A 48 anni, mia sorella si è trovata in insufficienza cardiaca necessitando un intervento di urgenza, e la sostituzione dell’aorta. Mia sorella ha optato per un intervento all’avanguardia dove usano dei tessuti di maiale e mucca per costruire l’aorta nuova- un intervento rischioso per una con il cuore bruciato e compromesso dalle radiazioni. Buon natale a tutti. Sì, ha fatto l’operazione al cuore indossando le ciglia finte» scrive 2 anni fa pubblicando un foto della sorella, con cui si somiglia tantissimo.

Il tumore

Ma Justine Mattera ha avuto anche un’esperienza diretta col tumore, come ha avuto modo di raccontare a La Vita in Diretta: «Quando hai una storia di cancro in famiglia ti sottoponi a diversi controlli. Io ho avuto una cosa banalissima rispetto a mia sorella che ha avuto quattro battaglie feroci contro il cancro». La showgirl ha spiegato di aver avuto un basalioma sotto l’occhio, noto anche come carcinoma basocellulare (BCC), che rientra nella categoria di neoplasia cutanea ed è una forma maligna molto diffusa. «Mi hanno detto di toglierlo subito, dovevo operarmi». Justine Mattera parlato anche con ironia della sua battaglia: «Temevo di non poter usare il mio volto per lavorare e che avrei dovuto cominciare ad usare il cervello…».