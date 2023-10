Justin Bieber, il regalo ad Hailey Baldwin è sorprendente: i messaggi diventano un'opera d'arte da 4.000 euro

Justin Bieber ha fatto un gesto romantico nei confronti della moglie Hailey Bieber, trasformando i messaggi inviati da lei in un'opera d'arte dal valore di 4.000 euro. Il cantante ha presentato il regalo a Hailey al suo rientro dalla settimana della moda a Parigi, lo scorso fine settimana.

L'opera d'arte

Il regalo era composto da un testo bianco su uno sfondo nero a forma della nuvoletta tipica delle app di messaggistica, la scritta recita: «Mi manchi. Mi manca il tuo sorriso. Mi manca la tua risata. Mi mancano i tuoi abbracci. Mi mancano i tuoi baci. Mi mancano le tue battute. Mi manca fare l'amore. Mi manca stare tra le tue braccia». Il gesto è stato immortalato su Instagram da Idiot Box.

Le polemiche precendenti

Justin Bieber, è stato spesso protagonista di svariate critiche nei confronti della sua relazione con Hailey, soprattutto dai sostenitori della sua vecchia relazione che il cantante intratteneva con Selena Gomez.

Questa volta gli attacchi sarebbero indirizzati verso una diversa tematica, che rigurda i post della popstar sul conflitto israelo-palestinese. Justin Bieber ha postato negli scorsi giorni uno scatto della distruzione di Gaza con sopra scritto "Pregare per Israele". Le critiche sono state numerose, i followers sostenevano infatti che si trattasse di uno scatto di Gaza e non di Israele come suggerivano le parole del cantante, che ha cancellato la foto e ha ripubblicato poi lo stesso messaggio.