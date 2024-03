John Cena nudo agli Oscar? Chi è il wrestler e qual è il "trucco" del siparietto andato in scena sul palco

“Barbie” si sarà pure portato a casa soltanto una statuetta, ma i suoi attori hanno regalato al pubblico i momenti più iconici della cerimonia degli Oscar 2024. Ryan Gosling, che nel film di Greta Gerwig interpreta il bambolotto Ken, durante la serata si è esibito cantando la sua canzone “I'm just Ken”, e John Cena, che in “Barbie” appare nelle vesti di un tritone, ha avuto il suo momento premiando i Migliori costumi. Per farlo il wrestler si è presentato nudo sul palco degli Academy Awards, in una gag che rimanda a un episodio di cinquant'anni fa. All'epoca l'attivista per la pace Robert Opel interruppe la 46esima edizione degli Oscar piombando nudo sulla scena durante la presentazione di Elisabeth Taylor.

Il siparietto

Nello sketch John Cena viene chiamato dal presentatore Jimmy Kimmel e si ritrova sul palco (all'apparenza) nudo, con soltanto la busta con il nome del vincitore a coprirgli le parti basse. A rendere ancora più divertente l'intera scena è il discorso del wrestler sull'importanza dei costumi per gli attori. «Non credo di poter aprire la busta» è il suo commento, e a quel punto il conduttore lo copre una tenda.

Ma in realtà John Cena nudo non era e delle foto di backstage hanno svelato il trucco: il wrestler indossava uno slip color carne.

John Cena è un wrestler della WWE, molto noto agli inizi degli anni 2000 per il suo celebre motto: “you can't see me”, non puoi vedermi. Parallelamente al wrestling ha avviato anche una carriera come attore. Ha all'attivo più di venti film ed è apparso in diversi capitoli di franchise famosi, come "Suicide Squad – Missione suicida", "Fast & Frurious 9" e "Fast X".

Margot Robbie, protagonista e produttrice del film “Barbie”, ha conosciuto il lottatore proprio sul set di Suicide Squad e ha raccontato di aver chiesto personalmente a John Cena di apparire nel film di Greta Gerwig. È accaduto durante una cena a Londra: la star si trovava nello stesso ristorante del lottatore, ma non si era accorta di lui fino al momento del conto. A quel punto infatti il cassiere le ha comunicato che la cena era stata offerta da John Cena. Margot Robbie l'ha quindi cercato per ringraziarlo, e gli ha chiesto: “Vuoi diventare un sirenetto?”.