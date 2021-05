Iniziate le riprese di Django, la serie tv western sarà diretta da Francesca Comencini

Battuto il primo ciak per DJANGO, la serie originale Sky e CANAL+ che rilegge in chiave contemporanea il western di Sergio Corbucci. Sono in corso le riprese a Bucarest e dureranno 6 mesi, girando anche a Racos e nell'area del Danubio. Cast di eccellenza con le star internazionali Noomi Rapace e Nicholas Pinnock assieme alla giovane attrice tedesca Lisa Vicari già vista in “Dark”, andando ad affiancare Matthias Schoenaerts nei panni di Django. Noomi Rapace intepreterà Elizabeth, nemica di John Ellis, mentre il principale antagonista di Django che verrà intepretato da Nicholas Pinnock. Lisa Vicari vestirà invece i panni di Sarah, la figlia che Django credeva morta. La trama è la seguente: tra il 1860 e il 1870, Sarah e John hanno fondato New Babylon, una città di emarginati che accoglie tutti a braccia aperte. Django sta ancora cercando sua figlia, credendo che possa essere sopravvissuta al massacro della famiglia otto anni prima e la ritroverà a New Babylon, in procinto di sposare John. Ma Sarah, ora una donna adulta, teme che la presenza Django possa mettere nei guai la città. Tuttavia, il protagonista crede che la città sia in pericolo e non è assolutamente disposto a perdere sua figlia una seconda volta.

Golden Globe, Scarlett Johansson e Mark Ruffalo contro i membri del premio: «Sono razzisti e sessisti»

Django è una produzione di 10 episodi che offrirà un approccio contemporaneo e psicologico al genere Western, attraverso una storia avvincente. A produrla sarà Cattleya, parte di ITV Studios, e Atlantique Productions e co-prodotta da Sky e CANAL+, in collaborazione con Odeon Fiction e StudioCanal TV. I primi episodi sono diretti da Francesca Comencini. La serie western sarà in prima assoluta su Sky in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera e su CANAL+ in Francia, Svizzera, Benelux e Africa.

Ultimo aggiornamento: 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA