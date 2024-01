Ilary Blasi, Tapiro d'oro di Striscia dopo l'uomo del caffè e Totti. «Non posso dire nulla, c'è un processo in corso»

«Non posso dire nulla, ci sono una causa e un processo in corso». È questo l'unico commento che Ilary Blasi ha rilasciato a Valerio Staffelli ricevendo il Tapiro d’oro di Striscia la notizia dopo che Cristiano Iovino, il personal trainer nominato dalla ex di Francesco Totti nel documentario Unica, ha dichiarato che con la condottrucie tv «non fu solo un caffè».

I retroscena

Dalla fine del matrimonio con Totti «ancora non è passato tantissimo tempo. Ho sensazioni miste, malinconia, nostalgia, ma anche tenerezza perché alla fine della fiera è stato un bel matrimonio, non ho nè rimpianti nè rimorsi», aveva detto la Blasi parlando con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Quando le storie finiscono «non ha colpa solo una persona, anch'io avrò sbagliato qualcosa, ma nell'affrontare questa situazione non mi sento di avere dei rimpianti» aveva aggiunto alla vigilia dell'uscita del sui libro «Che stupida» . Ora «non ho rabbia, la delusione rimane ma guardo avanti. È un cerchio che si è chiuso, è finita quella vita lì e ne è iniziata un'altra. È nata forse una nuova Ilary. Si cresce, si cambia si diventa più mature e le sofferenze ti aiutano a guardare la vita diversamente». Il titolo del libro è «un pò provocatorio per non essermi resa conto prima (di quanto stesse succedendo)».

Il libro

Scriverne «è stata come una seduta psicoterapeutica, un'esperienza catartica, mi ha fatto bene, e comunque nella nostra storia sono stati molti di più i momenti belli che quelli brutti».