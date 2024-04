È stato con il concerto dell’8 marzo 2019 che Orchestra Olimpia ha fatto il suo debutto sulla scena musicale pesarese e nazionale, al Teatro Rossini di Pesaro. Nata nel 2018 da un’idea di Roberta Pandolfi, direttrice artistica, e Francesca Perrotta, direttrice musicale, Olimpia è costituita interamente da donne e, attraverso concerti ed eventi, seminari, conferenze e lezioni concerto, si è adoperata per la diffusione di un repertorio poco noto, anche in sinergia con le arti performative, mirando a promuovere la parità di genere, il diritto agli studi musicali e i diritti umani.

Il Concerto di Gala

Per festeggiare questi 5 anni di attività, Olimpia ritorna sul palco del Rossini il 17 aprile prossimo (ore 21), con un Concerto di Gala che celebra anche la Città della Musica Unesco grazie alla sinergia con la città spagnola di Llirìa. Numerosi, infatti, gli ospiti italiani e internazionali: l'Ensemble Women’s creative - Llirìa City of Music, la violinista Anastasiya Petryshak, la più giovane musicista a suonare in concerto nel 2016 il celebre violino “Il Cannone” appartenuto a Niccolò Paganini, la violoncellista Jihyun Oh, solista coreana perfezionatasi in Germania e il Coro Polifonico Malatestiano di Fano. Durante la serata ci saranno interventi poetici di Francesca Merloni, Unesco Goodwill Ambassador for Creative Cities.

«È un compleanno per noi importante – dicono Pandolfi e Perrotta –, che celebra la missione che ci siamo date con Orchestra Olimpia, promuovere le figure femminili in ambito musicale. È stato un viaggio intenso ed emozionante, durante il quale non siamo mai state sole, ma insieme alle artiste, oltre cento, che hanno collaborato con noi: giovani talenti e affermate professoresse d’orchestra provenienti da tutta Italia e dall’estero, e le tante realtà che in questi anni ci hanno dato fiducia, a partire dalla città di Pesaro». Nel programma del Concerto di Gala «ci saranno anche brani di Amy Beach e Julia Wolfe, due straordinarie compositrici, alle quali abbiamo dedicato due puntate del podcast DiClassica, prodotto da Pesaro 2024, dove raccontiamo la vita e l’opera di otto musiciste e compositrici degli ultimi due secoli, legate alla musica colta».

Il saluto di Vimini

«È una bellissima sensazione salutare i primi cinque anni di Orchestra Olimpia, come testimone dei primi passi mossi con questo progetto, inizialmente timido, ma determinato, come sanno essere i progetti nati al femminile. Un progetto che ha dato un grande contributo di visibilità e di senso, sia alla Città della Musica che al riconoscimento di Capitale della Cultura. Ora, in chiave Unesco, siamo lieti di collegarci a Llíria in Spagna, con un'altra esperienza, anche qui al femminile, che dà il senso del networking e del collegamento tra culture, popoli, tecniche e artisti attraverso la musica», ha commentato Daniele Vimini, vicesindaco di Pesaro. Oggi, domenica 7 aprile, Orchestra Olimpia sarà ospite di Radio2 insieme a Big Mama: l’evento speciale “No Women No Music” in diretta dalle 21 su Rai Radio2 e visual sul Canale 202, in collaborazione con Pesaro 2024 e Una Nessuna Centomila, sarà condotto da Ema Stokholma e Gino Castaldo.