Gf Vip, Cattaneo e la frase sotto accusa: «Ha bullizzato la Mazza, va eliminato»

Il web è in rivolta per ladi Ivan Cattaneo ale ne chiede a gran voce l'eliminazione. L'accusa mossa dagli spettattori è di bullismo nei confronti di Benedetta Mazza . E si tratterebbe di un secondo caso dopo le parole forti già pronunciate quando disse che «una donna violentata si sente desiderata».Ma cosa ha detto questa volta? Gli utenti sostengono di averlo sentito dire a Benedetta Mazza. Parole che secondo gli appassionato del Grande Fratello Vip assumerebbero il sapore del bullismo. «Dire a una donna una cosa del genere mi fa schifo», scrivono su twitter. «Ivan Cattaneo continua anche senza la sua fedele amica a bullizzare Benedetta sul suo peso, nascondendo il tutto dietro una finta ironia. NON È ACCETTABILE!», aggiungono.