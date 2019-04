Benedetta Mazza racconta il dramma: «Ho rischiato di perdere un rene»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se avessi aspettato qualche giorno in più ad andare dal dottore avrei rischiato addirittura di perdere un», a causa di una cistite trascurata e mal curata, showgirl ed ex reclusa nella scorsa edizione nella casa del Grande Fratello Vip stava rischiando grosso problemi di salute.La disavventura ora ha portatoad affrontare diversamente i problemi di salute, dato che un piccolo problema facilmente risolvibile si stava trasformando in qualcosa di ben più grave: «Qualche anno fa – ha raccontato in un’intervista a “Vero Salute” - ho avuto una cistite che non avendo curato a dovere mi ha causato una brutta infezione ai reni. Ho avuto una febbre altissima, sono stata molto male e se avessi aspettato qualche giorno in più ad andare dal dottore avrei rischiato addirittura di perdere un».La lezione le è comunque servita: «Una lezione che oggi mi spinge a non sottovalutare anche problemi di salute apparentemente banali. Non a caso, da allora, per favorire il buon funzionamento dei reni bevo sempre tanta acqua. E purtroppo soffro spesso anche di sinusite. Da qui poi ne nascono dei forti mal di testa. Cerco di contrastare questa fastidiosa patologia facendo l’aerosol e provo a mantenermi in forma. L’attività fisica anche leggera fa molto bene, va bene pure una passeggiata veloce ogni 3-4 volte a settimana per poco tempo».