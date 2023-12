Grande Fratello, la furia di Signorini contro Anita: «Non lascio che una ragazzina mi offenda così». Poi lo scontro con Beatrice. Cosa è successo

Sfuriata di Alfonso Signorini contro Anita durante la puntata del Grande Fratello di sabato 30 dicembre. Nel video mostrato in diretta si vede la concorrente scherzare con Giuseppe sul sacramento del Battesimo. Un gioco che però non è stato apprezzato dal conduttore. Ma partiamo dall'inizio.

Il rimprovero

«Ti parlo a titolo personale - questo il duro rimprovero del conduttore verso la bionda concorrente - c'è una cosa che mi ha molto infastidito e sono state le considerazioni stupide che hai fatto sul battesimo.

Voglio che il pubblico a casa capisca». Durante la puntata di sabato 30 dicembre Signorini ha mandato in onda il video in cui si vede Anita scherzare con Giuseppe a proposito di questo sacramento.

«Cosa mi battezzo che è una presa in giro ma che senso ha», dice Anita che con una bottiglia d'acqua finge di battezzare Giuseppe sghignazzando.

«Ognuno è libero di credere o non credere - sottoliea Signorini -e ci mancherebbe altro, però nessuno di noi ha il diritto di sperculare il credo degli altri, queste immagini mi hanno offeso io sono cattolico. Quello che io ritengo un sacramento importante per la mia crescita, vedere la prima ragazzina dire che è tutta una sola mi dà fastidio».

La difesa

Anita incredula si difende: «Io sono la prima a difendere il credo e il dio di Giuseppe, in quel momento dicevo a lui che non mi voglio battezzare perché non credo. Prendevo in giro lui che diceva che voleva battezzarmi. Anche i miei sono battezzati e non avrebbe senso. Non mi permetterei mai».

Le scuse

Signorini accoglie le motivazioni di Anita e le chiede scusa: «Se è così io ti chiedo scusa se non è così mi hai ferito. Non voglio fare processi l'importante è che non passi il messaggio, perchè il credo è sacro. Do per buona la tua buona fede».

Anita vuole lasciare il gioco

Se Signorini la perdona, Beatrice ci mette il carico «E' dissacrante su tutto». Parole che mandano in crisi Anita che vuole abbandonare il gioco. «Questo va oltre il gioco, la cattiveria di Beatrice va oltre il gioco e io non ce la faccio più. Sono stanca di passare il Capodanno con una persona che infierisce su temi così delicati, ci sono argomenti che non si possono toccare. Il fatto che lei riesca a usare queste cose per portare il pubblico dalla sua parte ...io non ce la faccio proprio. Io so che lei è intelligente e so che lei lo sa, non capisco quindi perchè faccia così».

«Anita è dissacrante su tutto, sui sentimenti degli altri, sui figli degli altri a me come madre, è dissacrante sul battesimo che prende l'acqua e la butta così. Dire che è dissacrante non mi sembra una cosa molto offensiva mi sembra la realtà dei fatti. Voi mi avete fatto un processo sul Natale e io non posso dire nulla su quello che dice Anita sui sacramenti ma fatemi il piacere mi avete stufato».

«Hai mai visto una partita tra Federer e Nadal? -risponde Anita - sono avversari ma c'è rispetto. A volte è il caso di stare zitti, in un argomento così delicato non dovevi infierire. Io stasera, se me lo permettono, esco di qui così sei felice. Stiamo parlando di religione, a Roma, in Italia, è un tema troppo delicato. Io non posso stare qui con lei».

Signorini cerca di smorzare i toni «Lasciare il campo significa riconoscere una propria debolezza. Se non riuscite a trovare un accordo, ognuna faccia il suo gioco e imposti le sue giornate come meglio ritiene, però lasciare è stupido, e non è da te».

La difesa della Buonamici

A mettere il punto è Cesara Buonamici «Beatrice deve sempre portare tutto all'estremo e di questo se ne deve rendere conto. Anita resta nella casa perchè sei un fortissimo punto di equilibro, Mi piace come combatti e anche il tuo modo di essere dissacrante, fai il tuo gioco e sii come sei e non è un caso se sei sempre tra i preferiti. Hai tanto da dare e ti vogliamo vedere lì dentro».