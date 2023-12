​Grande Fratello, stasera la nuova puntata: anticipazioni, nomination, nuovi concorrenti e sondaggi del reality di Canale 5

È lunedì e come sempre torna l'appuntamento con il «Grande Fratello». In diretta dalla casa più famosa d'Italia, Alfonso Signorini condurrà il reality più discusso di sempre, tra nuovi addii e nuove eliminazioni.

Nella puntata di sabato 2 dicembre ci sono stati due nuovi ingressi: Greta Rossetti e Rosanna Fratello e anche stasera, lunedì 4 dicembre, sono previsti due nuovi concorrenti. Cosa dicono le indiscrezioni e cosa succederà stasera? Scopriamo insieme anticipazioni, nomination, new entry e sondaggi, in attesa di sintonizzarci alle ore 21.30 su Canale 5.

​

Nomination: chi rischia l'eliminazione?

Nelle ultime puntate ci hanno salutato Ciro Petrone e Angelica mentre sabato 2 dicembre non c'è stata nessuna eliminazione. Una sfilza di persone sono però finite al televoto nella puntata che verrà trasmessa questa sera.

I concorrenti in nomination sono 7: Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Paolo Masetti e Rosy Chin, ai quali si è aggiunta Anita Olivieri la cui “punizione” è stata decisa della produzione del Grande Fratello 2023.

Sondaggi

Guardando ai portali più accreditai che seguono il televoto del Gf, scopriamo che ad essere la preferita del pubblico è al momento Grecia, mentre il concorrente più a rischio sembra essere Paolo Masetti. Di seguito le percentuali dei sondaggi di ForumFree:

Grecia Colmenares 37.10%

Perla Vatiero 27.17%

Alex Schwazer 11.17%

Giuseppe Garibaldi 8.68%

Rosy Chin 8.44%

Paolo Masetti 7.44%

Nuovi arrivi?

Nella puntata di sabato 2 dicembre abbiano assistito a due nuovi ingressi: Greta Rossetti - ex fidanzata di Mirko - e la cantante Rosanna Fratello.

Anche stasera, lunedì 4 dicembre, sono previsti due nuovi concorrenti.

Secondo quanto riportato da numerose testate specializzate, a varcare la porta della Casa sarebbe il modello Federico Massaro. Secondo altre indiscrezioni, a varcare la porta insieme a lui ci sarebbe anche Monia La Ferrera, l’ex fidanzata di Massimiliano Varrese.

Anticipazioni: l'entrata di Greta sconvolge gli equilibri

rivelano gli atteggiamenti del gruppo su Greta e farà confrontare in diretta i tre inquilini.

L'entrata di Greta Rossetti ha decisamente portato incertezze e confusione nell'equilibrio del gruppo. Mirko, su ex fidanzato, si è infatti immeditamente mostrato geloso dell'avvicinamento di Greta con Vittorio Menozzi.

Nel frattempo, Perla è scoppiata in lacrime cercando un chiarimento con l'imprenditore. Molti concorrenti si sono shierati con Perla isolando la nuova entrata, che però ha trovato in Vittorio una spalla. Signorini stasera mostrerà clip inedite che rivelano gli atteggiamenti del gruppo su Greta e farà confrontare in diretta i tre inquilini.

Incognite per Massimiliano Varrese

Nelle scorse settimane, Massimiliano Varrese si è spesso mostrato nostalgico nei confronti della sua ex, Valentina, arrivando a dichiarare pubblicamente la sua speranza in un riavvicinamento. Stando agli spoiler, però, stasera potrebbe palesarsi un'altra sua vecchia fiamma, Monia La Ferrera. Come regirà Massimiliano a questa incursione del suo passato?