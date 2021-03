Gianni Morandi mostra le dita dopo le ustioni: «Buona domenica delle Palme»

CESENA - E ' ancora in ospedale ma Gianni Morandi sta meglio. E mostra per la prima volta le dita dopo le ustioni che lo hanno costretto alle cure ospedaliere presso l'ospedale Bufalini di Cesena. «Buona domenica delle Palme a tutti...». Proprio al termine della settimane delle polemiche, a causa della foto nella quale il cantante veniva aiutato dalla moglie nel reparto della struttura ospedaliera, Gianni Morandi vuole mandare un messaggio di pace e sorriso proprio durante la domenica delle palme. Una giornata speciale per l' "eterno ragazzo" della musica italiana. Le fasciature alle mani cominciano a sciogliere i loro nodi mostrando le dita della mano sinistra, proprio quella che tiene un ulivo simbolo di questa giornata. Nei giorni scorsi sui social la moglie Anna era stata al centro di una discussione tra gli utenti a proposito delle visite in ospedale ai malati dal parte dei parenti. In molti, infatti, non hanno potuto portare il loro sostegno alle persone malate a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Ecco il motivo della polemica.

Ultimo aggiornamento: 11:16

