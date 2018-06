Grande Fratello, ecco la finale: Alberto è il favorito dei bookmaker

di Ida Di Grazia

Ultime ore di trasmissione per il papà di tutti i reality: manca pochissimo per conoscere il vincitore del 15°. La sfida per la vittoria, dopo un’edizione ricca di polemiche, colpi di scena e dal grande successo di share, andrà in onda questa sera e vedrà ancora in garaoltre ad, entrambi in nomination questa settimana.Il favorito per la vittoria, dicono i bookmaker, è ancora Alberto Mezzetti: sul tabellone Sisal Matchpoint il “Tarzan di Viterbo” è dato a 2,75 e svetta su tutti gli altri concorrenti nonostante sia in nomination assieme a Veronica. Anche l’andamento delle giocate conferma il pronostico, dato che oltre il 35% degli scommettitori, come riporta Agipronews, ha puntato sulla sua vittoria. Segue a breve distanza il finalista Simone Coccia, fidanzato dell’Onorevole Stefania Pezzopane, piazzato a tre volte la posta. Sul terzo gradino del podio è stabile il toscano Matteo Gentile, a 3.25. Seguono Alessia Prete a 4,00 Veronica Satti a 12,00. Lucia Orlando chiude il tabellone, proposta a 20.00 sulla lavagna Sisal Matchpoint.