Festival GAD e Fondazione Fo Rame insieme contro la violenza sulle donne

PESARO - In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Festival Nazionale d’Arte Drammatica - GAD e la Fondazione Fo Rame, con il sostegno del Comune di Pesaro, sono scesi in strada per promuovere, attraverso l’attività teatrale, la cultura del rispetto e la lotta contro ogni stereotipo di genere, nell’ambito del progetto Teatrascuola, che l’Associazione Amici della Prosa, che organizza il GAD, propone da sempre agli alunni delle scuole del territorio.

Dieci anni senza Franca Rame

Gli appuntamenti facevano parte del progetto “10 anni senza Franca Rame”, promosso dalla Fondazione Fo Rame congiuntamente alla Fondazione Barba Varley ETS, e finanziato nell’ambito dei Progetti Speciali – Teatro 2023 dal Ministero della Cultura. Il progetto nasce per valorizzare la drammaturgia di Franca Rame nel decennale della sua scomparsa.

Il monologo in via Rossini

Nel primo giorno dell’iniziativa, nel cortile Dario Fo e Franca Rame in via Rossini, è andato in scena il monologo Lo stupro ovvero una azione di teatro civile e di “rumore” per le vie del centro storico, grazie alla presenza di Mattea Fo e della voce di Gilberta Crispino e Donatella Massimilla e il patrocinio simbolico delle associazioni ed enti impegnati contro la violenza sulle donne.

Nelle due mattine seguenti, la voce di Franca Rame è entrata nelle scuole, nell’Aula magna del Liceo Scientifico Marconi e nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini, nel quale oltre 200 studenti e studentesse hanno potuto assistere a due monologhi scritti da Franca Rame: Lo stupro (interpretato da Gilberta Crispino) e Una donna sola (interpretato da Lucia Vasini).

Appuntamento Teatroscuola

Si è trattata di una preziosa occasione di crescita da cui, grazie alla potenza delle parole e del teatro, si sono sviluppati profondi e interessanti pensieri dei ragazzi.

L’evento è stato un appuntamento speciale dell’iniziativa Teatrascuola che apre la stagione di attività dell’Associazione Amici della Prosa con le scuole e che prosegue il dialogo e la collaborazione, nell’anno dedicato a Franca Rame, con la Fondazione Fo Rame, iniziati a ottobre durante il 76o Festival GAD con lo spettacolo fuori concorso Pensando Franca.

Così Camilla Murgia, Assessore comunale alla Gentilezza e alla Crescita, da sempre al fianco del Gad nell’attività con le scuole : «È stata una grande soddisfazione portare nella nostra città una azione di teatro civile nel vero senso del termine. Ancora una volta il GAD sensibilizza al linguaggio teatrale e su tematiche importanti, come quella della violenza sulle donne. Dare questa possibilità agli studenti dimostra una grande sensibilità e l’occasione per sviluppare senso critico attraverso la potenza delle parole di Franca Rame e la bravura delle attrici coinvolte. Le scuole, come ormai ci hanno abituato, sono delle interlocutrici preziose e fondamentali in questo percorso di crescita, sempre pronte a mettersi in gioco e dare strumenti a ragazzi e ragazze». Negli stessi giorni ha inoltre fatto tappa a Pesaro l’iniziativa nazionale Panchine Rosse, che ha l’obiettivo di sensibilizzare alle tematiche della violenza di genere, sia fisica che psicologica, e si rivolge prima di tutto ai giovani.