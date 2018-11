Ennio Fantastichini in rianimazione: l'attore ricoverato a Napoli

di Ettore Mautone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attoreè da ieri sera ricoverato aper una bruttapresso il reparto didell’azienda ospedaliera universitaria Federico II. Il popolarenon è intubato, è cosciente e respira autonomamente.È sottoposto comunque a cure intensive somministrate dall’equipe del professor Giuseppe Servillo che però non hanno voluto rilasciare dichiarazioni riguardo alla prognosi. I questi casi aumentano in relazione a fattori specifici e aspecifici, come la sensibilità dei microrganismi agli antibiotici e lo stato del sistema immunitario che può risentire di patologie acute, croniche preesistenti. Da quanto trapela si tratta di unama non a rischio di vita rispetto alla condizioni attuali., 63 anni, attore sanguigno e incisivo ha alle spalle una lunga carriera da attore con grandi successi tra cui l’indimenticato Porte Aperte di Gianni Amelio interpretato nel 1989 accanto al suo maestro Gian Maria Volonté. E stato premio ciak d’oro nel 1991, nastro d’argento e ha ricevuto nello stesso anni il premio Felix.