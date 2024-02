Claudio Santamaria: «Sono cambiato con mia moglie. Se vedessi la nostra storia in un film, mi commuoverei»

«Il nostro rapporto migliora con il tempo». Claudio Santamaria e Francesca Barra raccontano a Verissimo i loro primi 7 anni d'amore. «Sono cambiato con lei. Se vedessi la nostra storia in un film, mi commuoverei». Un'intervista in cui l'attore ha più volte rimarcato l'importanza della moglie nella loro vita. Lei si è anche mostrata sopresa alla manifestazione d'affetto che non si aspettava. «Tornerò più spesso allora», ha detto ironicamente alla conduttrice della trasmissione televisiva.

La figlia

La moglie rivela: «Nostra figlia ha due anni, ma è tutta per il padre. A me chiama solo per il latte». Poi c'è l'aspetto più intimo. «Siamo tanti in casa - prosegue la Barra -, una famiglia allargata».

I litigi

Il riferimento è agli altri ragazzi (di cui uno adottato) che popolano l'abitazione.

I due rivelano che spesso litigano. «Noi tifiamo l'una per l'altro», rivela la Barra. E lui: «Litighiamo tanto, ma la nostra forza è nella capacità di recupero. Come si dice? Quando la pena supera il piacere è ora di smettere». E «dopo la tempesta restiamo in piedi», conclude la moglie.

Il teatro

Per la prima volta saliranno in un spettacolo teatrale di Shakespeare insieme a Milano dal 7 marzo. «Lui è l'attore principale», spiega Francesca Barra.