PESARO La grande tradizione della musica da film è la protagonista del concerto inaugurale della prima parte della 64esima stagione dell’Ente Concerti, che ritorna, questa sera, al Teatro Rossini di Pesaro alle ore 21. Sul palco la FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta dal direttore artistico dell’Ente Concerti Federico Mondelci nella duplice veste di direttore e sassofono solista, in uno straordinario viaggio musicale per immagini intitolato Cinéma.

Il legame indissolubile che lega la musica al cinema sin dai suoi esordi è ben rappresentato in questo affascinante concerto, che include i due filoni che da sempre accompagnano la storia della colonna sonora: le grandi pagine della musica classica prese in prestito per la pellicola e il lavoro di compositori, come gli italiani Rota e Morricone, che hanno creato espressamente su richiesta di grandi registi – Fellini, Visconti, Coppola, Kubrick –, contribuendo al successo di pellicole di culto. Il concerto rappresenta un grande affresco dei temi che hanno segnato alcuni dei film più iconici del ‘900: Amarcord, Rocco e i suoi fratelli, I Clowns, La Strada, Il Gattopardo, La Dolce Vita, Otto e ½, Gli intoccabili, Nuovo Cinema Paradiso, Marco Polo, La leggenda del pianista sull’oceano, Eyes Wide Shut, Barry Lindon.

Mondelci ricorda come «la celebre Sarabanda dalla Suite in re minore di Handel fu ritenuta da Kubrick perfetta per il suo Barry Lindon e rimangono ancora oggi a tutti vivide e indimenticabili le scene di quell’eccezionale film. Da molti anni desideravo inserire questo brano in uno dei miei programmi pesaresi: si tratta di uno dei pezzi più amati dal compianto Guidumberto Chiocci, a lungo presidente dell’Ente Concerti, una sorta di intimo omaggio alla memoria di un compagno di tante avventure musicali che mi spinse a riflettere molto su quest’opera». Un concerto che fa quasi da contrappunto al secondo appuntamento, in programma il 31 ottobre, che vedrà in scena Viktoria Mullova e il suo ensemble condurre il pubblico nell’atmosfera magica di una foresta notturna, in un viaggio immersivo verso quell’ode all’amore profondamente commovente che è Verklaerte Nacht (Notte trasfigurata) di Schonberg, grande innovatore musicale, a cui è riservato anche l’appuntamento del 22 ottobre con due pianisti d’eccezione come Mario Totaro e Paolo Marzocchi che ne esploreranno la musica. Info: Ente Concerti 0721 32482.