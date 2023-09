Chris Evans ha sposato Alba Baptista, matrimonio top secret in villa: telefoni confiscati agli invitati e un accordo

Captain America si è sposato. Chris Evans (42 anni), attore di Hollywood e Alba Baptista (26 anni), attrice della serie Netflix The Nun, hanno celebrato il loro matrimonio in gran segreto nella loro casa a Massachusetts, con gli amici di sempre e qualche vip. D'altronde, il "Cap" della Marvel non poteva sposarsi senza la presenza dei suoi colleghi supereroi, tra cui Robert Downey Jr., Chris Hemsworth e Jeremy Renner.

Chris e Alba hanno chiesto ai propri invitati la massima riservatezza sul matrimonio: i telefoni sono stati ritirati e tutti hanno dovuto firmare un accordo di non divulgazione (NDA) per evitare che i paparazzi prendessero d'assalto la casa, in cerca di qualche scoop.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla loro storia d'amore.

Chris e Alba, un amore d'altri tempi

Chris Evans e Alba Baptista sono una coppia molto riservata che ama stare nella propria casa immersa nel verde e trascorrere il tempo a ridere e scherzare.

I due non sono soliti condividere la loro vita personale, annunciarono la loro relazione un anno dopo l'inizio e da allora non avevano fatto sapere più nulla.

Chris aveva sempre espresso il desiderio di avere una famiglia numerosa, ma aveva avuto molte difficoltà a trovare la compagna della sua vita. Alba sembra essere arrivata nel momento più giusto: «Sono tutti pazzi di lei, è adorabile ed è perfetta per Chris», hanno dichiarato alcuni parenti dell'attore hollywoodiano.

Non ci resta che sperare che i due decidano di condividere alcuni scatti del matrimonio per sognare insieme una storia d'amore come la loro.