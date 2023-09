Cher torna in tv, alla vigilia dei sessant'anni di carriera: «Non so se non sentirsi vecchia ti renda più giovane»

Crederci, prima di tutto, per citare il titolo della sua hit del 1998, oltre 7 milioni di copie vendute a livello mondiale. Il resto viene da sé. Alla vigilia dei festeggiamenti del sessantennale di carriera Cher torna a mostrarsi in pubblico e appare più in forma che mai, in barba alle voci che periodicamente la vogliono alle prese con problemi di salute (la prime cominciarono a circolare nel 2016, quando i tabloid d’oltremanica riferirono di indiscrezioni, poi smentite dai fatti, secondo le quali la cantante fosse in pericolo di vita). La cantante statunitense, 77 anni compiuti lo scorso maggio, ha sottolineato che il segreto per mantenersi in forma alla sua età consiste semplicemente nel «non tagliarsi mai i capelli corti e nel non smettere di indossare i jeans».

Il ritorno

Collegandosi in video dalla sua casa di Malibu con lo studio di Good Morning Britain, contenitore mattutino tra i programmi più seguiti della tv britannica, Cher ha detto: «Non riesco ancora a credere che tra poco compirò 80 anni. Non so se non sentirsi vecchio ti renda più giovane. Io mi tengo al passo con le tendenze e ho tanti amici giovani. Ma non cerco di sentirmi giovane o di fare la giovane: sono quella che sono».

Cher, che soffre da trent’anni della sindrome di Epstein-Barr, un virus che le ha causato diversi tumori, negli anni è stata costretta a centellinare le sue apparizioni pubbliche e ad annullare tournée.

Discograficamente ferma all’album “Dancing Queen”, il ventiseiesimo della sua carriera, non fa un tour vero e proprio da tre anni: l’ultimo la vide esibirsi nelle principali città degli Stati Uniti nel 2020.

Cherilyn Sarkisian LaPierre - questo il vero nome della popstar, nata in California nel 1946 da padre di origini armene e madre di origini irlandesi, francesi e inglesi - potrebbe spiazzare i fan con l’annuncio di un nuovo tour in vista delle celebrazioni per i sessant’anni di carriera, anniversario che cadrà il prossimo anno: fu nel 1964 che cominciò a muovere i suoi primi passi nello show biz americano, insieme a Sonny Bono, che di lì a poco sarebbe diventato suo marito. Considerata una vera e propria icona della cultura pop, nonché una delle star più famose e di maggiore successo della storia della musica, nel corso della sua carriera Cher ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo.