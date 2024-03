SERVIGLIANO Dopo l’essersi ritrovati e la conseguente mostra “Felicitazioni! Cccp – Fedeli alla linea 1984-2024” presso i Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, dopo il “Gran Gala Punkettone di parole e immagini” al Teatro Romolo Valli, le tre date sold out all’Astra Kulturhaus di Berlino con il concerto “Cccp in Dddr” e l’uscita dell’album live inedito “Altro che nuovo nuovo”, i Cccp-Fedeli alla Linea tornano sulle scene live in Italia con il tour “In fedeltà la linea c’è” che farà tappa al Parco della Pace di Servigliano il prossimo 21 luglio alle 21.30 per il NoSound Fest, celebre rassegna organizzata da Best Eventi in collaborazione con il Comune di Servigliano.

Il tour

Il tour è già un evento: partirà il 21 maggio da piazza Maggiore a Bologna e si concluderà il 9 agosto a Melpignano, dove tutto è iniziato. I biglietti saranno disponibili dalle 18 di oggi, giovedì 14 marzo, sui circuiti TicketOne www.ticketone.it, Ticketmaster www.ticketmaster.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com.