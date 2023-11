Grande Fratello, stasera la nuova puntata: anticipazioni, nomination, nuovi ritiri e sondaggi del reality di Canale 5

È lunedì e come sempre torna l'appuntamento con il «Grande Fratello». In diretta dalla casa più famosa d'Italia, Alfonso Signorini condurrà il reality più discusso di sempre, tra nuovi addii e nuove eliminazioni.

Ma cosa è successo nell'ultima puntata? E cosa succederà stasera? Scopriamo insieme anticipazioni, nomination e sondaggi, in attesa di sintonizzarci alle 21.30 su Canale 5.

Dalla decisione della Wada, l'agenzia mondiale del doping, sulla squalifica di Alex Schwazer all'ingresso nella casa di Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti, la scorsa puntata è stata ricca di sorprese. Tra queste, anche il mancato riavvicinamento tra Anita e Beatrice, la decisione di Mughini di abbandonare il GF e il messaggio ricevuto da Angelica dal padre.

Non solo però belle notizie. Nell'ultima puntata del reality, infatti, sei concorrenti sono finiti in nomination: Grecia Colmenares, Rosy Chin, Letizia Petris, Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella. Chi di loro riuscirà stasera ad ottenere l'immunità? Chi sarà invece eliminato?

Dopo il ritiro di Giampiero Mughini, che ha abbandonato la casa per riavvicinarsi alla sua famiglia e per dedicarsi al suo libro, un altro concorrente potrebbe lasciare il reality. Alex Schwazer, infatti, dopo aver appreso la decisione della Wada, potrebbe abbandonare il programma. Nonostante gli incoraggiamenti di Signorini, l'atleta potrebbe annunciare stasera la sua decisione.

Guardando i sondaggi del sito ForumFree, sembrano chiare le preferenze del pubblico:

Grecia Colmenares: 56,64%

Rosy Chin: 10,31%

Giuseppe Garibaldi: 10,17%

Ciro Petrone: 9,46%

Letizia Petris: 8,76%

Paolo Masella: 4,66%

Al momento all’interno della casa del Grande Fratello ci sono i seguenti concorrenti: Alex Schwazer, Angelica Baraldi, Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Ciro Petrone, Fiordaliso, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Letizia Petris, Massimiliano Varrese, Mirko Brunetti, Paolo Masella, Rosy Chin, Vittorio Menozzi e Perla Vatiero.

Dopo una settimana di spostamenti improvvisi, sembra ormai confermata la collocazione del lunedì sera per il Grande Fratello. Ma non solo: a partire dal 2 dicembre il Grande fratello andrà in onda anche nel sabato sera di Canale 5, per ben 5 settimane (e non più 4 come inizialmente previsto), fino a ridosso delle festività natalizie. Il Grande Fratello se la dovrà quindi vedere contro le ultime puntate di

«

Ballando con le stelle

»

, programma di punta di casa Rai.