Bridgerton, esce la data della seconda stagione della serie tv su Netflix

Ottime notizie per gli appassioanti di Bridgerton. La fortunata serie tv, nata dalla fantasia di Shonda Rhimes, la mamma di Scandal e Grey's Anatomy, avrà una seconda stagione e finalmente la data di uscita su Netflix non è più un segreto.

La data di uscita della seconda stagione dei Bridgerton

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Capodanno in tv, da Amadeus su Rai1 alla Panicucci su Canale 5 (ma...

Un paio di mesi fa la piattaforma streaming aveva lasciato che fosse Lady Whistledown ad annunciare il ritorno ufficiale di Bridgerton, con un accattivante messaggio per il pubblico che tuttavia non svelava ancora la data ufficiale. «Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione». Stavolta il compito di dare la lieta notizia è spettato al resto del cast: «Felice anniversario, cari lettori! Bridgerton ritorna il 25 marzo 2022».

I nuovi personaggi della seconda stagione

Dopo aver raccontato la storia di Daphne (Phoebe Dynevor) e del Duca di Hastings (Regé-Jean Page), gli episodi della seconda stagione di Bridgerton, facendo fede ai romanzi di Julia Quinn, racconteranno gli intrighi amorosi di un nuovo personaggio in cerca di moglie, Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), e delle due sorelle Kate Sharma (Simone Ashley) e Edwina (Charithra Chandran), da poco tornate dall'India. Tra le new entry ci saranno anche Lady Mary Sharma, interpretata da Shelley Conn, che ha rinunciato al titolo di contessa per scappare con il suo vero amore, e la grande Lady Danbury, interpretata da Adjoa Andoh.

A eccezione di Regé-Jean Page, che ha rinunciato al suo ruolo nel cast nel timore di restare imprigionato nei panni del seduttivo Duca di Hastings, la seconda stagione vedrà il ritorno di tutti i personaggi che abbiamo imparato ad amare nei primi otto episodi della serie tv: da Eloise (Claudia Jessie) a Colin (Luke Newton), fino, naturalmente, a Penelope (Nicola Coughlan). Che il conto alla rovescia abbia inizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA