“Within Me” è il singolo firmato da Dardust e Benny Benassi. Pop evocativo e beat incalzante, tutti in pista

ASCOLI - Una coppia inedita di grandi artisti è pronta a sfidare il mercato mondiale. Il primo è un dee jay estroso e un dinamico produttore italiano che nell’arco degli ultimi decenni ha fatto ballare il mondo. L’altro è l’autore re Mida del pop nazionale, un’ autentica fabbrica di brani di enorme successo e una carriera parallela internazionale al pianoforte, in grado di elargire emozioni.

L’incontro

Da questo incontro di personalità è nato un connubio professionale destinato a lasciare il segno, che ha appena generato “Within Me”, il singolo firmato a quattro mani da Dardust e da Benny Benassi. Quest’ultimo, vincitore persino di un Grammy Award, ha voluto contaminare il suo mondo di pioniere dell’elettronica house con l’universo dell’attivissimo Dario Faini, l’artista ascolano in grado di sfidare le composizioni minimaliste con l’elettronica ambientale.

Dardust, che ha appena dato vita anche al nuovo brano di Mahmood, “Inuyasha” ed è l’autore di ben cinque pezzi in gara all’imminente festival di Sanremo, si è affacciato a questo esperimento con lo stesso approccio con cui due anni realizzò “Nuova Era” accanto a Jovanotti, che lo portò per la prima volta in discoteca.

“Within Me”, da pochi giorni nelle radio, è una canzone che unisce l’arte due artisti italiani di enorme talento e che riesce a creare un esito molto più grande della somma delle singole parti che lo compongono. Il pezzo inizia con il pianoforte di Dardust grazie ad una melodia che richiama il mondo del pop ma che coniuga in un clima vigoroso, accattivante, evocativo. Poi cede il passo al beat incalzante di Benny Benassi che, con il suo stile e il suo operato inconfondibile trascina l’ascoltatore in pista.

Il lato opposto

«Questo brano è il lato opposto di “Without You”, il brano più intimista e romantico del mio album “Storm and Drugs” uscito un anno fa» ha spiegato Dardust, raccontando che l’incontro con Benassi ha creato una traccia considerata “Melodic Techno”, brano romantico e magico da club. «Ho sempre apprezzato il tocco magnetico di Dardust sia come pianista sia come produttore e sono stato davvero entusiasta di lavorare con lui » ha aggiunto Benassi, ricordando anche la grande emozione di filmare il brano durante il lockdown in una vuota e bellissima Arena di Verona.

