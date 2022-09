PESARO - Un flusso di parole che si trasforma in immagini: Ascanio Celestini sarà al teatro Sperimentale di Pesaro, giovedì 29 settembre alle 21, per presentare, in anteprima, il suo ultimo libro “Cosa ci mettiamo in quel vuoto?”, nato, in collaborazione con Alma (Associazione libera marchigiana animatori), durante la pandemia. Nel libro, Celestini, che regalerà al pubblico di Pesaro anche un suo testo inedito, racconta di sé ma anche delle cose fuori di sé: un flusso di coscienza fatto di immagini, suggestioni e ricordi che i dieci giovani artisti di Alma hanno fatto propri per restituirli ai lettori. Illustrazioni che seguono il filo delle riflessioni dell’attore romano e ne offrono non solo una interpretazione, ma anche un proseguimento del racconto.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Paolo Fresu domenica ad Ascoli

Tra le pagine trovano forma la fabbrica e il manicomio, Roma e la bottega del padre, Giulio Regeni e i racconti delle streghe, sussurrati dalla nonna nella cucina di casa, e molto altro. Le tavole sono di: Ahmed Ben Nessib, Alessandra Romagnoli, Anthony Valenti, Carola Rossi, Eugenio Carlini, Giulia Marcolini, Giuseppe Scala, Omar Cheikh, Otto Alba, Viola Bartoli.



La proposta editoriale



«Con questa proposta editoriale per la prima volta sconfiniamo dal territorio delle alte Marche che, per vocazione, sono i luoghi in cui Alma ha deciso di attivarsi perché molte delle decine di illustratori che la compongono nascono dall’esperienza della Scuola del Libro di Urbino. - spiega Sandro Pascucci, presidente di Alma - Il nostro obiettivo è di lavorare nell’entroterra ma partendo dalle potenzialità e vocazioni di questi luoghi di “asilo”; è qui che esistono le condizioni migliori per fare crescere i talenti nel migliore dei modi. La frequentazione avuta con Celestini ci ha permesso di ritrovare l’Ascanio scrittore che dialoga con i soci fondatori e quello che fa dialogare i disegnatori con i suoi testi. Ne è nato questo libro illustrato di cui siamo molto orgogliosi». «Lavorare sul territorio è come un respiro: assorbi ed espelli le energie vicine, che hanno a cuore le stesse cose, come l’evoluzione dei linguaggi in chiave civile e sociale. Aggiunge Stefano Franceschetti del direttivo di Alma - Il titolo del libro “Cosa ci mettiamo in quel vuoto?” oggi si carica di un senso più profondo, un senso tragico inevitabile dopo i fatti della scorsa settimana e che cercheremo di accompagnare durante la serata con un senso di civiltà e partecipazione emotiva al dolore con una raccolta di offerte che sappiamo la cittadinanza sarà felice di fare».



Pesaro 2024



Il libro e lo spettacolo di Celestini sono progetti in linea con Pesaro2024: una vicinanza che sta anche nella storia recente dell’animazione, inserita nel nucleo della progettualità del dossier “La natura della cultura”, strumento utile a riannodare i fili del tema ‘natura’ intesa come spazio fisico e come luogo di ricerca, in questo caso rappresentata dai testi e dalle immagini del libro, da cogliere come nuovi punti di partenza e nuove visioni. Ingresso libero. Durante la serata saranno raccolte offerte per i comuni dell’Unione Montana Catria e Nerone colpiti dalla recente alluvione.