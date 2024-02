ANCONA - Anche il Consorzio Marche Spettacolo entrerà nel vivo del Villaggio dell’Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Grazie all’iniziativa “Le Marche in Festival” di Regione Marche e Camera di Commercio di Ancona, la presidente del Consorzio Katiuscia Cassetta presenterà il cartellone 2024 degli eventi di spettacolo dal vivo in programma su tutto il territorio marchigiano presso il glass box dedicato alle Marche.



Il programma



Dall’apertura del villaggio, ieri alle ore 12, fino all’ultimo evento in programma a Villa Ormond il 10 febbraio, lo spettacolo dal vivo marchigiano incanterà il pubblico del festival e tutti coloro che desidereranno farsi travolgere dal vivace programma del Villaggio del Festival. «La presenza del Consorzio Marche Spettacolo al Villaggio del Festival - dichiara Katiuscia Cassetta - è un’importante vetrina per lo spettacolo dal vivo delle Marche in quanto settore coeso, eterogeneo e qualitativamente di spicco.

Ogni anno, le attività artistiche dei nostri associati - nonché tra i più grandi rappresentanti di teatro, opera lirica, musica, danza e circo contemporaneo - impreziosiscono le province marchigiane, donando un interessante risvolto culturale anche all’immagine turistica della nostra regione».

Tra gli enti associati al Consorzio Marche Spettacolo saranno presenti a Sanremo il Rossini Opera Festival nel contesto di Pesaro 2024 e a presentazione della 45esima edizione; il Macerata Opera Festival con la sua 60esima edizione dedicata a Puccini; la Fondazione Pergolesi Spontini nel lancio delle Celebrazioni dei 250 anni dalla nascita di Gaspare Spontini; la Compagnia dei Folli con “Le fate scendono a Sanremo”, una performance con pallone aerostatico e ballerina acrobatica, e una parata di strada; Ente Clown&Clown in “Rimbalzi di gioia on the road”, evento a presentazione della 20esima edizione del Clown&Clown Festival; Bottega Teatro Marche con un’anteprima dello spettacolo “Intorno al vuoto”.



La lirica



Lucia Chiatti, d irettore del Consorzio, sottolinea la componente lirica che contraddistingue le Marche: «Il mondo dell’opera - esordisce - non ha paura di contaminarsi con le altre forme di arte. Il Festival di Sanremo offre l’opportunità di riscoprire l’origine popolare della musica colta e ne rinsalda il suo valore universale».