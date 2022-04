Amici 21, la paura di Aisha dopo l'eliminazione: «Non voglio tornale alla vita di prima». Lorella Cuccarini in lacrime. La giovanissima allieva della scuola di Maria De Filippi, 18 anni appena compiuti, può "consolarsi" con il nuovo singolo in cui duetta con gli One Repubblic.

Aisha è la prima eliminata della quarta puntata di Amici 21. La giovanissima cantante dalla voce strepitosa non riesce quasi a parlare: «È pesante, soprattutto per l'ansia. Spero di riuscire a comunicare quello che voglio comunicare. Questo è l'unico modo che ho per comunicare con le persone, lo sapete che faccio fatica a parlare. Spero di continuare il rapporto con Alex e tutti gli altri. Indipendentemente da come andrà, io sono contenta».



La cantante scoppia a piangere e Lorella Cuccarini corre ad abbracciarla commossa: «Hai fatto un percorso meraviglioso, hai 18 anni e due singoli. Questo per te è solo l'inizio, puoi essere orgogliosa di quello che hai fatto, io lo sono tantissimo»

Anche la De Filippi ha parole piene di stima per Aisha: «Sono felice di averti conosciuto. Sei piena di vita, una persona con tanta anima. Parli poco, ma quando parli ciò che dici ha un senso e a volte è meglio così. Spero tu capisca che non sei sola».

Prima di salutare tutti Aisha commenta: «Sarà strano ritrovare la vita che avevo prima, non voglio in realtà. Spero che non sia così». «Non è già più così», sottolinea la De Filippi.

Dopo la sua esibizione sulle note di "Sunshine" degli One Republic (il serale del 21 marzo ndr.), infatti, Aisha è stata scelta da Ryan Tedder per duettare con loro nel nuovo singolo: «Mi ha trasportato in un altro mondo con la sua performance - ha detto il cantante - le sue parole e il suo ritmo. Mi piace molto il suo timbro vocale e penso che completi al meglio la canzone. Viva l’Italia!».

