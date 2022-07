Agorà delle Unicità a Gabicce, tutti gli appuntamenti. Lunedì sera il filosofo Saudino

GABICCE - Domani sera, lunedì 11 luglio, si terrà a Gabicce la rassegna Agorà delle Unicità organizzata dal Comune di Gabicce Mare e dalla Commissione Comunale per le Pari Opportunità con il Patrocinio della Commissione per le Pari Opportunità della Regione Marche.

Sono previsti cinque appuntamenti fra cultura e attualità per affrontare tematiche legate all'Universo femminile, in un progetto di rete che coinvolge vari linguaggi e territori.

Le videolezioni di storia e filosofia

Il filosofo Matteo Saudino sarà a Gabicce Mare, lunedì 11 luglio, alle ore 21, in piazza Giardini Unità d’Italia, per il primo incontro. “Ribellarsi con la filosofia, il coraggio di pensare” è il tema della serata tratto dall'ultimo libro dello scrittore, professore di filosofia e autore su YouTube di videolezioni di storia e filosofia con il blog Barbasophia.Tra gli altri appuntamenti segnaliamo il 25 liglio, alle 21, ai Giardini Unità d'Italia "Campionesse nelle sport e nella vita" con Sara D'Ambrogio e Veronica Lisotti, testimonial della campagna della Commissione per la parità tra uomo e donna della Regione Marche.