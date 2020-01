Incredibile Claudia, a 94 anni canta e balla il tip tap in tv: il pubblico l'acclama

Claudia, 94 anni, canta e balla il tip tap a Italia's Got Talent e sul palco piovono i coriandoli dorati, quelli del Golden Bukker. Con un'esibizione da record ieri sera ha conquistato la finale del talent di Sky Uno e il pubblico.

«É poco galante chiederlo. Ma quanti anni ha?», esordisce il giudice Frank Matano alla concorrente con il cappellino di paglia. «Mi tocca sempre dirlo», risponde Claudia Lawrence. «Diciamo 9 più 4».

«Sei la mia speranza», scherza l'altra giudice, Mara Maionchi. «Cosa farai?». E la concorrente, ironica: «Non mi ricordo più. Ah sì, canticchio una canzoncina,“Susy"».

E Claudia canta e balla, senza perdere un colpo, si muove sul palco con un'agilità e una sicurezza che lascia tutti senza parole. Poi impugna il bastone e muove i passi del tip tp, saltella e batte i piedi. Una Mary Poppins senza età, elegante e leggera. Bacia il pubblico che in piedi la acclama. «Sei fantastica, quello che spero di diventare», applaude Mara. «Da domani mattina vado in palestra». E Frank Matano: «Bello il messaggio che ci lasci: non mollare mai. Non 4, ma 94 sì». Claudia lascia il palco e poi viene richiamata. «Io ricorderò sempre la sua esibizione, ma vorrei che tu ricordassi di me», aggiunge Matano e spinge il tasto del Golden Buzzer. «Sai cosa significa, Claudia?». «Qualcosa di bello». «Sì, tornerai in finale», e l'abbraccia. «Allora vi rivedo tutti», saluta Claudia ed esce di scena facendo attenzione a non scivolare sui coriandoli dopo aver incantato con la sua forza e la sua allegria. Claudia Lawrence, nome d'arte di Claudia Fernstrom, veronese, compirà 95 anni a giugno. Attrice e ballerina, ha dedicato la maggior parte della sua vita al teatro, girando l’Europa e recitando anche ne Il giardino dei ciliegi, diretto da per Strehler. Ha fatto anche cinema (il primo film nel 1953 e l'ultimo nel 2003, è stata diretta da Carlo Vanzina e Francesco Rosie) e tante serie tv.

Ultimo aggiornamento: 12:57

