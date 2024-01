In principio fu Bologna, la prima grande città italiana al ralenti. La decisione del sindaco Matteo Lepore e della sua giunta di limitare la velocità dei mezzi ai 30 chilometri orari in gran parte delle strade è assurta a caso nazionale, tanto da diventare bersaglio delle critiche del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Il dicastero ha anche annunciato l’intenzione di arrivare ad una direttiva «per chiarire e semplificare il tema dei limiti di velocità, con particolare riferimento ai centri urbani».

Nessuna retromarcia

Ma Bologna va dritta - e lenta - per la sua strada, non arretra di un millimetro. Con il piano approvato dalla giunta - ed entrato in vigore dal 1° gennaio - i 30 km/h riguardano circa il 70% delle strade dell’intero centro abitato; percentuale che arriva a sfiorare il 90% se si considera il solo perimetro della parte più densamente abitata della città.