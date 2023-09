Nuova tripla scossa di terremoto nelle Marche: sciame sismico senza fine tra Pesaro e Ancona, la faglia adriatica continua a muoversi

Senza tregua. La terra è tornata a tremare, ancora, nelle Marche oggi 15 settembre 2023. Tre scosse di terremoto: la prima "leggera" di magnitudo 1.7, alle 12.44, poi una seconda e una terza di eguale misura: 2.3 (rispettivamente alle 13.19 e 15.02). Sono state localizzate sempre nella stessa zona: tra la costa fanese e quella anconetana, a 7 km di profondità (a 32 Km da Fano e 38 da Ancona e Pesaro). Non ci sono danni a cose o persone, la maggior parte della cittadinanza non le ha avvertite, ma quello che spaventa in questo coso è l'ormai costante sensazione di precarietà.