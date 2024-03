Sinner-Kokkinakis, a che ora si gioca e dove vedere la partita in tv e streaming. La corsa di Jannik verso il n.2 del ranking Atp

Jannik Sinner oggi torna il campo per l'esordio a Indian Wells. Il tennista azzurro sfiderà l'australiano Thanasi Kokkinakis la sera di venerdì 8 marzo. I precedenti sono tutti favorevoli all'altoatesino, che lo ha sconfitto nelle tre sfide in cui si sono incrociati in passato. Il 2024 è cominciato con il piede giusto per Jannik: ha vinto finora tutte le partite disputate, vincendo prima gli Australian Open e poi l'Atp di Rotterdam. L'anno magico però è appena cominciato e in California Sinner ha la grande occasione di scavalcare Alcaraz e diventare il numero 2 della classifica Atp.