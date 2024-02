Pericardite, i sintomi dell'infiammazione del cuore: cause e come si cura

Cos'è la pericardite? Quali sono i sintomi? Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d'urgenza in ospedale nella notte. A seguito di un dolore perdurante da ieri mattina, fa sapere la Difesa, Crosetto si è presentato (solo ed a piedi) al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, con forti dolori al petto. È immediatamente monitorato e poi sottoposto ad una coronarografia. Non ci sono notizie sulle cause ma fonti ospedaliere dicono potrebbe trattarsi di una pericardite.

Che cos’è la pericardite

La pericardite è l’infiammazione del pericardio. Cos'è? Si tratta della sottile membrana che avvolge il muscolo cardiaco, o miocardio.