Meteo, con il ciclone Medusa bomba meteorologica sull'Italia: nubifragi al Nord, caldo anomalo al Sud. Ecco da quando e quanto durerà

Con l’arrivo del ciclone Medusa, l’Italia si troverà alle prese con la prima "bomba meteorologica" dell’autunno. Il Paese verrà letteralmente spaccato in due sul fronte meteorologico: mentre le regioni del Nord verranno colpite da nubifragi e tempeste di vento, al Sud avrà a che fare con un’ondata di caldo fuori stagione, con valori quasi da record.









Nubifragi al Nord

In vista, avverte 3Bmeto, un'ondata di maltempo con nubifragi, forti venti e mareggiate. Nei prossimi giorni una profonda area di bassa pressione in arrivo dall'Atlantico investirà il Paese. Venerdì la giornata più critica per il transito di un rapido e intenso fronte perturbato. Venti localmente tempestosi, raffiche fino a 80-100km/h.