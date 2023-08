"C'era una volta": tempio di pizza e gandi classici

Il “C’era una volta” è il tempio della pizza a Pesaro da più di 40 anni: aperto nel 1976, ha resistito al tempo e alle mode conservando intatta quell’atmosfera che l’ha reso “la seconda casa” dei pesaresi. Ben 184 sono le tipologie che si possono ordinare (da 4 a 14 euro), tra cui l’immancabile Rossini – base margherita con uovo sodo e maionese - in tutte le varianti. Ma al C’era non si mangia solo pizza: vanto della cucina sono i grandi classici di carne e pesce della tradizione e le rivisitazioni di piatti tipici locali. Dalle penne alla vodka ai passatelli al cartoccio con porcini, salsiccia e fossa, dai cappelletti in brodo agli strozzapreti vongole e ceci, dal filetto al pepe alla “arrostita” di pesce con la caratteristica panatura (da 10 a 20 euro).

C’era una volta, via Cattaneo Pesaro - 072130911