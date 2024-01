La più amata dagli italiani. Lorella Cuccarini si smarca dal celebre slogan ideato da Valter Scavolini per le sue cucine (nato leggendo TV Sorrisi e Canzoni)

«Ma io a quello slogan non ho mai creduto. Amata sì, mi sento amata. Il "più" fa più paura che piacere». Lorella Cuccarini, intervistata da Il Messaggero, si smarca dal celebre claim coniato da Valter Scavolini per la Scavolini Cucine e che poi, per osmosi catodica, le si è appiccicato per sempre addosso. Ma come è nato uno degli slogan più indovinati di sempre e, ancora oggi, ben presente nella memoria di tutti?