Gigi D'Agostino, chi è l'ospite della quarta serata: il ritorno del dj dopo la malattia, la carriera e la vita molto privata

Gigi D'Agostino ospite di Sanremo nella quarta serata. Nonostante tutti i cantanti in gara si esibiscano nei duetti, portando a oltre 70 il numero degli artisti sul palco, Amadeus non ha voluto rinunciare alla presenza del dj e produttore discografico. Gigi Dag, dopo l'annuncio della malattia nel 2021, salirà nuovamente sul palco in collegamento dalla nave Costa Smeralda ormeggiata al largo di Sanremo. Andiamo a vedere chi è l'autore di "L'Amour Toujours" che il direttore artistico ha voluto al suo fianco: carriera e vita privata.