Domenica In, Tony Dallara canta a 87 anni dopo il coma: Mara Venier in lacrime interrompe la diretta. «Mandate un filmato»

Il tanto atteso Festival di Sanremo 2024 è sempre più vicino e, anche oggi, come nelle scorse puntate, Domenica in, si dedica alla storia di questa prestigiosa kermesse musicale con Mara Venier. Per l'occasione, la conduttrice ha ospitato nel suo studio alcuni cantanti e protagonisti che hanno lasciato il segno in diverse edizioni del Festival. La zia Mara ha riunito alcuni degli ospiti della scorsa puntata, tra cui Bobby Solo e Nicola Di Bari. Oltre a loro, Al Bano, Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Tiziana Rivale, Michele, Marina Occhiena, Silvia Mezzanotte e Scialpi che si sono esibiti con le canzoni che negli anni hanno presentato con successo sul palco dell’Ariston. E proprio durante la prima parte della puntata di Domenica in, la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime.