Chiara Ferragni, l’ex collaboratore: «Non è più un'influencer. Bisogna capire cosa c'è dietro a quello che è successo»

«Chiara Ferragni? Non più un'influencer, perché guadagna da contratti di immagine più che da quello che fa sui social». Karim De Martino è un ex collaboratore dell'influencer finita nella bufera. È lui che ha contribuito al successo dell'imprenditrice digitale, dando al blog The Blonde Salad una veste più professionale. Cosa lo stupisce di tutta la vicenda? «Sembra che tutta la gente che la amava adesso la odi», confessa. Lui oggi è Vice President Business Development Europe presso Open Influence. Ma un tempo ha lavorato anche al Festivalbar. «Mi occupavo della parte digital. Ho lavorato all’ultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi e Fiorello nel ’99, fino poi a quella con la Canalis nel 2007». Ora vive a Los Angeles. «Per il mio lavoro, l'influencer marketing, è il posto dove devi stare». Di recente ha incontrato Max Mariola e Lino Banfi. Lo raggiungiamo telefonicamente per farci raccontare la sua esperienza con la Ferragni.