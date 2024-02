PESARO Distruggere, imbrattare e vandalizzare per noia. Ancora un episodio di vandalismo nell’area giardino di via Basento a Vismara, dove il Quartiere 5 lamenta ormai da tempo continui episodi e gesti incivili da parte dei frequentatori del parchetto, tutti giovanissimi. Ieri mattina una brutta sorpresa.

I fatti

Qualcuno ha rotto la centralina delle luci della pista polivalente del parco. La porta dell’armadietto è stata divelta, lasciando il contatore esposto. Un gesto anche pericoloso per via della corrente elettrica che passa in quella centralina. Ieri mattina il presidente del Quartiere 5 Cattabrighe, Vismara, Torraccia Claudio Salucci ha ricevuto subito la segnalazione da parte di alcuni residenti e si è adoperato per correre ai ripari. L’armadietto vandalizzato è stato chiusa con viti e catena con lucchetto, per evitare situazioni pericolose. Il parco è infatti molto frequentato e vi giocano anche tanti bambini. «Abbiamo fatto immediatamente la segnalazione ai vigili ubani e al Comune e ripristinato in qualche modo la centralina – spiega Salucci – purtroppo non è un episodio isolato, ultimamente si accaniscono contro la centralina».

«Ma non è l’unico bersaglio - prosegue - abbiamo avuto danni alla casetta dei libri della Gulliver, vandalizzata. Abbiamo ritinteggiato la struttura e con il tempo i muri sono stati imbrattati. Le porte del campetto da calcio hanno subito danni, ma sono arrivati persino a rompere le telecamere di videosorveglianza che ha messo il Comune nella sede della circoscrizione. Sono atti di vandalismo di ragazzini che non sono più tollerabili. Purtroppo questo è ciò che accade continuamente nel quartiere» chiude sconsolato Salucci che lancia un appello all’avere più cura e attenzione per un’area pubblica, che è a disposizione di tutti e di cui tutti devono fruirne. Come ha tenuto a sottolineare il presidente è solo l’ultimo di una serie di episodi. Uno dei danneggiamenti più seri risali al dopo Halloween quando i soliti ragazzini dovo aver bivaccato si sono sfogati su bidoni, arredi e telecamere. Gli stessi residenti chiedono da tempo una maggiore illuminazione nella zona e anche un potenziamento della videosorveglianza.