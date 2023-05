URBINO - Vittorio Sgarbi , prosindaco di Urbino e ( dal 2022 ) sottosegretario al Ministero della c ultura , e ntra a piedi uniti sul progetto della mega discarica per rifiuti speciali non pericolosi a Riceci di Petriano.

« Il Governo non può che essere contrario - afferma - e chiederò, già domani (oggi per chi legge , ndr), alla Soprintendenza il vincolo paesaggistico in quel sito dove, addirittura, la Regione fece girare uno spot promozionale per il turismo all’attore Dustin Hoffman. Nessuno può cambiare realtà ad una città vincolata dall’Unesco » .

Il bene del paesaggio

La Corte costituzionale si è espressa più volte affermando che quello dell’ambiente, e quindi quello del paesaggio, è un valore primario e assoluto. « Gli interessi dei privati - puntualizza il sottosegretario di Stato alla cultura in relazione al progetto della società Aurora di Rimini per abbancare a Riceci 5 milioni di tonnellate di rifiuti - non possono in alcun modo danneggiare gli interessi di carattere pubblico. Sono questi i beni sui quali puntare. Il Governo ed il sottoscritto non sono ostili alla cultura del paesaggio. Non riesco proprio a capire, visto che a livello nazionale la maggioranza è il centrodestra così come in Regione, come si possa avallare, sotto le finestre di Urbino un progetto mastodonticamente obbrobrioso. Pesaro, nel 2024, è la Capitale della cultura, io stesso l’ho sostenuta con coerenza. Quale messaggio può passare con questo progetto? Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia sono contrari. La loro posizione è chiara. L’opposizione è contraria? Lo dica fortemente! ».

Un pungolo a Ricci

« Matteo Ricci sindaco di Pesaro - osserva Vittorio Sgarbi - non si è mai esposto, eppure deve essere lui il motore di spinta del “No alla discarica” se non vuole che “Pesaro Capitale della cultura” sia occupata da manifestazioni di protesta » .

In realtà, il sindaco di Pesaro è, per conto del Comune, il principale azionista pubblico di Marche Multiservizi, che partecipa al progetto. « Le Marche non hanno necessità di questa vergogna - protesta Sgarbi - . La stessa Elly Schlein difende l’ambiente, gli ambientalisti, la bellezza dei territor i. M a su questa storia, su questo sito che va salvaguardato in tutto e per tutto, non mi sembra che né l ei né gli uomini del suo partito si stiano impegnando più di tanto » .

Appello al ministro dell’ambiente